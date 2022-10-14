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14 октября, 21:20

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"Мой район. Навигатор": "Макету Москвы" исполнилось 5 лет

"Мой район. Навигатор": "Макету Москвы" исполнилось 5 лет

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"Макету Москвы" исполнилось 5 лет. В павильоне на Сиреневой аллее ВДНХ можно изучить весь центр столицы в мельчайших подробностях. Модель города представлена пока в пределах Бульварного и Садового колец. На площади более четырехсот квадратных метров расположены двадцать три тысячи зданий и сооружений. Несмотря на масштаб, они воссозданы с абсолютной точностью.

На копиях строений можно разглядеть облицовку стен и налИчники, на исторических зданиях – мозаику, барельефы и панно. Куранты на Спасской башне бьют точно в положенное время.

Макет оснащен интерактивной системой подсветки зданий изнутри. Ей можно управлять и зажигать окна жилых домов, театров или даже административных и правительственных зданий.

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