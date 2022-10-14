"Мой район. Навигатор": строительство БКЛ и Троицкой линии метро

Большую кольцевую линию столичного метро планируют достроить в 2023 году. БКЛ станет самой протяженной кольцевой линией в мире. Чтобы обслуживать поезда новых направлений, возводят новые депо. Одно из них – строящееся электродепо "Аминьевское". Оно будет одним из крупнейших в столичном метро.

Работа идет и на Троицкой линии метро – продолжается строительство будущей станции "Тютчевская". Она находится на территории поселения Мосрентген в ТиНАО. Для отделки станции выбрали оранжево-серую гамму. Открыть "Тютчевскую" собираются в 2023 году.

Выйти с этой станции можно будет в сторону МКАД или поселка и остановок наземного транспорта. Также для удобства пассажиров на станции сделают подземный переход в строящийся торговый центр.