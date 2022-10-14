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"Мой район. Навигатор": ландшафтный парк в районе Некрасовка

"Мой район. Навигатор": ландшафтный парк в районе Некрасовка

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В районе Некрасовка на месте бывшего пустыря по программе "Мой район" построили ландшафтный парк. Теперь у жителей района появилось новое пространство для отдыха. Парк находится между Рождественской и Покровской улицами прямо на территории транспортно-пересадочного узла "Некрасовка". Парк большой – свыше четырех гектаров. Там уже высадили около 22 тысяч деревьев и кустарников.

К парку примыкает фестивальная площадка и межрегиональная круглогодичная ярмарка. Также рядом находится торгово-развлекательный центр и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Через парк ежедневно будет проходить большое количество людей. Дорога до метро и автобусных остановок станет для жителей более комфортной – путь пройдет через крытые аллеи.

Об этом и других новостях – в программе телеканала.

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Сюжет: "Мой район"
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