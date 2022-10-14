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"Мой район. Навигатор": станция "Нагатинский Затон"

"Мой район. Навигатор": станция "Нагатинский Затон"

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На станции "Нагатинский Затон" закончили монтировать "карася", "бычка", "ротана", "судака" и других рыб. Они застыли в мозаичных панно из натурального камня и декоративного материала – смальты. Самая большая композиция посвящена щуке.

Каждого рыбу создавали в специальной мастерской. Перед транспортировкой панно поделили на части, в единую композицию мастера собирали их вручную уже непосредственно на стенах платформы.

Рыбы появятся и в вестибюле станции. Они будут отличаться от панно не только меньшим размером, но и техникой исполнения. Под каждой картинкой разместят краткое описание вида.

Об этих и других новостях – в эфире программы.

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