Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13 октября, 21:20

Город

"Мой район. Навигатор": новое здание Музея транспорта в Москве

"Мой район. Навигатор": новое здание Музея транспорта в Москве

"Мой район. Навигатор": реставрация особняка завершилась на Долгоруковской улице

Заммэра столицы рассказал о работах на строящейся Троицкой линии метро

Новый благоустроенный двор со стадионом появился в Строгине

В столице прошла пресс-конференция, посвященная развитию музейного города ВДНХ

Мемориальная доска в честь Всеволода Боброва появилась в Москве

В столичном МЧС сравнили статистику пожаров 2021 и 2022 годов

"The City": столичные кафе с животными

Более 400 объектов строительства в Москве получили разрешение на ввод с начала года

Завершилось строительство парка у ТПУ "Некрасовка"

В Москве начали строить площадку нового здания Музея транспорта. Оно появится в бывшем гараже архитектора Мельникова на Новорязанской улице. Гаражу вернут его исторический облик. На данный момент рабочие сняли каркас для того, чтобы привести крышу в порядок.

Постоянная экспозиция откроется в конце 2024 года. В новом здании Музея Транспорта посетителей ждут уникальные исторические экспонаты.

Здесь также будет работать библиотека популярной транспортной литературы. Подземный этаж посвятят метро, а первый – наземному транспорту.

Дети смогут попробовать себя в качестве водителей и получить детские права. Создатели площадки рассчитывают, что после открытия в музее за год побывают не менее полумиллиона гостей. Подробнее – в программе телеканала.

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика