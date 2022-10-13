"Мой район. Навигатор": новое здание Музея транспорта в Москве

В Москве начали строить площадку нового здания Музея транспорта. Оно появится в бывшем гараже архитектора Мельникова на Новорязанской улице. Гаражу вернут его исторический облик. На данный момент рабочие сняли каркас для того, чтобы привести крышу в порядок.

Постоянная экспозиция откроется в конце 2024 года. В новом здании Музея Транспорта посетителей ждут уникальные исторические экспонаты.

Здесь также будет работать библиотека популярной транспортной литературы. Подземный этаж посвятят метро, а первый – наземному транспорту.

Дети смогут попробовать себя в качестве водителей и получить детские права. Создатели площадки рассчитывают, что после открытия в музее за год побывают не менее полумиллиона гостей. Подробнее – в программе телеканала.