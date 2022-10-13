Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13 октября, 20:00

Город

"Мой район. Навигатор": реставрация особняка завершилась на Долгоруковской улице

"Мой район. Навигатор": реставрация особняка завершилась на Долгоруковской улице

Заммэра столицы рассказал о работах на строящейся Троицкой линии метро

Новый благоустроенный двор со стадионом появился в Строгине

В столице прошла пресс-конференция, посвященная развитию музейного города ВДНХ

Мемориальная доска в честь Всеволода Боброва появилась в Москве

В столичном МЧС сравнили статистику пожаров 2021 и 2022 годов

"The City": столичные кафе с животными

Более 400 объектов строительства в Москве получили разрешение на ввод с начала года

Завершилось строительство парка у ТПУ "Некрасовка"

Москвичам рассказали об объемах столичного производства одежды в 2022 году

Реставрация старинного особняка завершилась на Долгоруковской улице в Москве. У здания богатая история: это и объект культурного значения, и памятник деревянного зодчества. В этом здании располагались помещения студии "Союзмультфильм". Из аварийного полуразрушенного строения вновь сделали особняк.

Вначале специалисты исследовали все особенности здания, после укрепили кирпичную кладку фундамента, а в деревянном срубе восстановили поврежденные части. Особое внимание уделили элементам декора на фасаде и в интерьере. Сохранившиеся фрагменты воссоздали из натурального гипса в мастерских. В особняке поставили аутентичные оконные рамы, наличники и двери. Специалистам удалось воссоздать чердачную лестницу в светелку, перекрытия и кровлю с печными дымниками.

Жители и гости столицы смогут побывать в этом особняке – там откроется ресторан с террасой. Подробнее – в программе телеканала.

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика