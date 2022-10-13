"Мой район. Навигатор": реставрация особняка завершилась на Долгоруковской улице

Реставрация старинного особняка завершилась на Долгоруковской улице в Москве. У здания богатая история: это и объект культурного значения, и памятник деревянного зодчества. В этом здании располагались помещения студии "Союзмультфильм". Из аварийного полуразрушенного строения вновь сделали особняк.

Вначале специалисты исследовали все особенности здания, после укрепили кирпичную кладку фундамента, а в деревянном срубе восстановили поврежденные части. Особое внимание уделили элементам декора на фасаде и в интерьере. Сохранившиеся фрагменты воссоздали из натурального гипса в мастерских. В особняке поставили аутентичные оконные рамы, наличники и двери. Специалистам удалось воссоздать чердачную лестницу в светелку, перекрытия и кровлю с печными дымниками.

Жители и гости столицы смогут побывать в этом особняке – там откроется ресторан с террасой. Подробнее – в программе телеканала.