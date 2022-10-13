"Мой район. Навигатор": новое место для прогулок появилось в столичном районе Коньково

Новое место для прогулок появилось в Конькове. На местные пруды – Большой и Малый – теперь можно любоваться, сидя на шезлонге или качаясь на парковых качелях. Их установили в рамках городского проекта "Мой район". Это значит, что планы благоустройства заранее согласовывали с местными жителями.

На набережной появилась и спортивная зона, где можно поиграть в пинг-понг, заниматься на тренажерах, отрабатывать навыки скалолазания или боксирования. Причем это можно делать в течение всего года – над оборудованием установили навес, который защитит от снега и от дождя. Всего в рамках проекта в порядок привели территорию площадью почти 25 гектаров.