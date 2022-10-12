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12 октября, 20:00

Общество

"Мой район. Навигатор": синоптики рассказали о температура в столице

"Мой район. Навигатор": синоптики рассказали о температура в столице

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Москва пережила самую холодную ночь осени. Температура опустилась до нуля градусов. Как пообещали синоптики, совсем скоро начнутся заморозки до -2 градусов, пока только в ночное время. Днем всю неделю по-прежнему будет ясно, сухо и тепло. Воздух прогреется до 14 градусов. Это значит, что золотая осень продолжается.

По утрам в городе туманно – это происходит из-за разницы ночных и дневных температур. На траве в ранние часы можно увидеть изморозь. По традиции на праздник Покров, 14 октября, обычно выпадает снег. Но этой осенью, как говорят синоптики, погода не будет следовать народному календарю.

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