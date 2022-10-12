"Мой район. Навигатор": подарок за покупку годового абонемента в столичном метро

Московское метро дарит подарки. Теперь при покупке годового абонемента "Единый", пассажиры смогут получить брелок "Тройка". Акция будет действовать весь месяц.

Благодаря абонементу на весь год пассажиры экономят до 14 тысяч рублей. Безлимитный проезд действует в метро, на монорельсе, МЦК и в наземном транспорте. До конца 2022 года при покупке абонемента по карте "Мир" возвращается 10% от стоимости поездки. Также пассажирам рекомендуют зарегистрировать свою карту "Тройка" в приложении "Метро Москвы". Если билет потеряется, его будет легко восстановить.