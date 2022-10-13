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"Мой район. Навигатор": промывка фонтана "Золотой колос" на ВДНХ

"Мой район. Навигатор": промывка фонтана "Золотой колос" на ВДНХ

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Московские фонтаны продолжают готовить к зиме. Сезон закончился 1 октября. В данный момент рабочие занимаются одним из самых красивых водных комплексов – "Золотым колосом".

Сначала с помощью аппарата высокого давления промывают нижнюю часть конструкции, декоративные элементы и гранитный постамент. Затем специалисты вручную мягкими щетками протирают мозаики из смальты. Промышленные альпинисты очищают верхушку Колоса. После промывки светильники вокруг фонтана укроют на зиму деревянными коробами.

Фонтан "Золотой колос" отреставрировали в 2018 году. Это одно из самых необычных сооружений на выставке – в теплое время года из него бьют 66 струй воды на максимальную высоту 25 метров.

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