"Мой район. Навигатор": промывка фонтана "Золотой колос" на ВДНХ

Московские фонтаны продолжают готовить к зиме. Сезон закончился 1 октября. В данный момент рабочие занимаются одним из самых красивых водных комплексов – "Золотым колосом".

Сначала с помощью аппарата высокого давления промывают нижнюю часть конструкции, декоративные элементы и гранитный постамент. Затем специалисты вручную мягкими щетками протирают мозаики из смальты. Промышленные альпинисты очищают верхушку Колоса. После промывки светильники вокруг фонтана укроют на зиму деревянными коробами.

Фонтан "Золотой колос" отреставрировали в 2018 году. Это одно из самых необычных сооружений на выставке – в теплое время года из него бьют 66 струй воды на максимальную высоту 25 метров.