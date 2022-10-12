"Мой район. Навигатор": в Даниловском районе открыли двухуровневую набережную

В Даниловском районе открыли двухуровневую набережную с амфитеатрами и шезлонгами, где можно отдыхать и работать. Вокруг высадили деревья – такие же, какие обычно растут в прибрежной полосе.

Набережная спроектирована так, чтобы удобно было всем. Дети смогут играть в песочницах, на качелях и горках, тренировать ловкость на лесной тропе и скейт-площадке. Рядом для взрослых сделали беговые и велодорожки, уличные тренажеры и теннисные столы.