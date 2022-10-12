Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

03:15

Город

"Мой район. Навигатор": в Даниловском районе открыли двухуровневую набережную

"Мой район. Навигатор": в Даниловском районе открыли двухуровневую набережную

"Мой район. Навигатор": первый понтонный причал начали устанавливать в столице

"Мой район. Навигатор": для москвичей установили веб-камеру на башне "Восток"

Новости часа: Минтранс заявил об обеспеченности автомобильного сообщения с Крымом

"Мой район. Навигатор": здание эскалаторной галереи в столичном районе Раменки

Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на три года

Новости часа: министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил о действии ядерной доктрины

Консервация фонтана "Золотой колос" началась на ВДНХ

Эксперты рассказали о работах на Московском скоростном диаметре

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле станции БКЛ "Давыдково"

В Даниловском районе открыли двухуровневую набережную с амфитеатрами и шезлонгами, где можно отдыхать и работать. Вокруг высадили деревья – такие же, какие обычно растут в прибрежной полосе.

Набережная спроектирована так, чтобы удобно было всем. Дети смогут играть в песочницах, на качелях и горках, тренировать ловкость на лесной тропе и скейт-площадке. Рядом для взрослых сделали беговые и велодорожки, уличные тренажеры и теннисные столы.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика