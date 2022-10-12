"Мой район. Навигатор": первый понтонный причал начали устанавливать в столице

В Москве до конца года электрические суда выйдут на первый, пока тестовый маршрут Парк Фили – Киевский вокзал. Для зарядки и швартовки инновационных речных трамваев возле вокзала устанавливают новый причал. Выглядит он, как павильон. В ожидании поездки пассажиры смогут посидеть в кафе с панорамными окнами и воспользоваться бесплатным интернетом.

Расписание всех рейсов будет указано на медиаэкранах. Первый причал ждут испытания. Специалисты протестируют все системы безопасности и работу зарядки. Аналогичный понтоны в ближайшее время появятся также у причалов "Москва-Сити", "Сердце столицы" и "Парк Фили".