"Мой район. Навигатор": для москвичей установили веб-камеру на башне "Восток"

Посмотреть на столицу с высоты птичьего полета теперь можно не выходя из дома. На 87-м этаже комплекса "Федерация" в "Москве-Сити" установили веб-камеры. Обзор открывается с высоты 320 метров. Камера установлена на башне "Восток". Это самый высокий небоскреб Европы.

Теперь все желающие могут насладиться панорамами города. Зрители могут оценить вид на Москву-реку, Экспо-центр, парк Красная Пресня. А если посмотреть в сторону Кутузовского проспекта, то можно увидеть, как возводят самым высоким дом в этом районе.