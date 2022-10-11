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11 октября, 21:25

Город

"Мой район. Навигатор": для москвичей установили веб-камеру на башне "Восток"

"Мой район. Навигатор": для москвичей установили веб-камеру на башне "Восток"

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Посмотреть на столицу с высоты птичьего полета теперь можно не выходя из дома. На 87-м этаже комплекса "Федерация" в "Москве-Сити" установили веб-камеры. Обзор открывается с высоты 320 метров. Камера установлена на башне "Восток". Это самый высокий небоскреб Европы.

Теперь все желающие могут насладиться панорамами города. Зрители могут оценить вид на Москву-реку, Экспо-центр, парк Красная Пресня. А если посмотреть в сторону Кутузовского проспекта, то можно увидеть, как возводят самым высоким дом в этом районе.

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Сюжет: "Мой район"
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