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11 октября, 20:00

Город

"Мой район. Навигатор": здание эскалаторной галереи в столичном районе Раменки

"Мой район. Навигатор": здание эскалаторной галереи в столичном районе Раменки

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У жителей района Раменки вновь появится удобный и короткий маршрут от метро до улицы Косыгина, когда на Воробьевых горах откроется эскалаторная галерея. Этого события ждут уже 40 лет. Здание эскалаторной галереи признали аварийным из-за оползней и не использовалось с середины 1980-х годов.

Когда его введут в строй, студенты МГУ смогут в два раза быстрее доходить до главного здания университета, а у гостей столицы появится еще одно знаковое туристическое место. В данный момент в галерее специалисты укрепили грунт, установили три эскалатора, приводят в порядок павильоны, укладывают гранитный пол и благоустраивают территорию.

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Сюжет: "Мой район"
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