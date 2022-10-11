"Мой район. Навигатор": здание эскалаторной галереи в столичном районе Раменки

У жителей района Раменки вновь появится удобный и короткий маршрут от метро до улицы Косыгина, когда на Воробьевых горах откроется эскалаторная галерея. Этого события ждут уже 40 лет. Здание эскалаторной галереи признали аварийным из-за оползней и не использовалось с середины 1980-х годов.

Когда его введут в строй, студенты МГУ смогут в два раза быстрее доходить до главного здания университета, а у гостей столицы появится еще одно знаковое туристическое место. В данный момент в галерее специалисты укрепили грунт, установили три эскалатора, приводят в порядок павильоны, укладывают гранитный пол и благоустраивают территорию.