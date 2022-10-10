Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

21:30

Город

"Мой район. Навигатор": безымянный сквер у Пушкинского музея получил новое название

"Мой район. Навигатор": безымянный сквер у Пушкинского музея получил новое название

"Мой район. Навигатор": консервация на зиму фонтана-ротонды "Наталья и Александр" в Москве

Работы по благоустройству двора корпуса 1131 в Зеленограде завершены

Собянин рассказал о завершении реконструкции Дома сестринского ухода "Даниловский"

В Москве совершенствуют инфраструктуру для инноваций

Цены на аренду однокомнатных квартир в Москве снизились с начала 2022 года

"Мой район. Обратная связь": футбольное поле с подогревом ввели в эксплуатацию в Ясеневе

"Мой район. Обратная связь": благоустройство зоны отдыха "Березовая роща"

"Мой район. Обратная связь": благоустройство микрорайона на улице Мусы Джалиля в ЮАО

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории площадью почти 1 га в Зеленограде

В столичном районе Хамовники решили увековечить память знаменитого директора Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирины Антоновой. Ее именем назвали сквер, который раньше был безымянным. Он находится перед главным входом в галерею со стороны улицы Волхонка.

Ирина Антонова проработала директором Пушкинского музея более 50 лет, а затем занимала пост президента данного культурного заведения. Она стала настоящим символом музея и превратила его в культурный центр страны.

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика