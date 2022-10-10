"Мой район. Навигатор": безымянный сквер у Пушкинского музея получил новое название

В столичном районе Хамовники решили увековечить память знаменитого директора Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирины Антоновой. Ее именем назвали сквер, который раньше был безымянным. Он находится перед главным входом в галерею со стороны улицы Волхонка.

Ирина Антонова проработала директором Пушкинского музея более 50 лет, а затем занимала пост президента данного культурного заведения. Она стала настоящим символом музея и превратила его в культурный центр страны.