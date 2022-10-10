20:00Город
"Мой район. Навигатор": консервация на зиму фонтана-ротонды "Наталья и Александр" в Москве
В начале октября в столице традиционно отключают фонтаны. Однако это не значит, что сооружения больше не привлекают внимание.
Фонтан-ротонда "Наталья и Александр" – памятник столицы и точка притяжения москвичей. В данный момент этот фонтан в Пресненском районе консервируют на зиму – сливают воду, проливают колонны ротонды, скульптуры, гранитные постаменты, чашу и парапеты.
Программа: Мой район. Навигатор