"Мой район. Навигатор": консервация на зиму фонтана-ротонды "Наталья и Александр" в Москве

В начале октября в столице традиционно отключают фонтаны. Однако это не значит, что сооружения больше не привлекают внимание.

Фонтан-ротонда "Наталья и Александр" – памятник столицы и точка притяжения москвичей. В данный момент этот фонтан в Пресненском районе консервируют на зиму – сливают воду, проливают колонны ротонды, скульптуры, гранитные постаменты, чашу и парапеты.