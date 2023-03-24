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24 марта, 11:20

Культура

"Юмор на все времена": Юрий Никулин

"Юмор на все времена": Юрий Никулин

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В программе "Юмор на все времена" расскажут о человеке, чье имя навсегда и неразрывно связано с советским кинематографом. Он стал легендой еще при жизни и обладал врожденным талантом смешить людей. О такой популярности, которая была у него можно только мечтать. А он при всенародной любви оставался человеком невероятно скромным.

Юрий Никулин часто повторял: "Я человек неприхотливый, мне очень мало нужно для счастья". Он всегда хотел смешить людей. И делал это виртуозно и на арене цирка, и с телевизионных экранов. Юрий Никулин – человек с врожденным чувством юмора.

Как он попал в цирк и кинематограф? Благодаря чему его любили миллионы? И почему он никогда не отказывал людям в помощи? Об этом – в программе "Юмор на все времена".

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