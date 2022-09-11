"Юмор на все времена": Елена Степаненко

Выпуск посвящен невероятно талантливой, яркой и харизматичной артистке и просто очаровательной женщине Елене Степаненко. Зрители привыкли видеть ее на сцене с невероятной улыбкой на лице. А какой у Лены заразительный смех, который не спутаешь ни с каким другим.

Ее реплики и монологи подходят под каждую среднестатистическую женщину, но в них нет места пошлости. Ее монологи понятны молодым и пожилым, над ними смеются даже дети школьного возраста. Ее аудитория – это и простые рабочие, и люди достаточно состоятельные.

Как Степаненко стала юмористкой? Чем она пожертвовала ради карьеры? И как пережила развод с Евгением Петросяном? Об этом – в программе "Юмор на все времена".