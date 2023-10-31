31 октября, 10:35Культура
"Тайны нашей эстрады": счастливая звезда Михаила Ножкина
Сатирические куплеты сделали Михаила Ножкина звездой эстрады и привели к увольнению. Чужая песня, исполненная в кинофильме, превратила в человека с криминальным прошлым. Западная пресса внесла его в списки диссидентов, но ничто не смогло изменить отношения Михаила Ножкина к Родине.
Чем он не угодил партийным чиновникам? Как артист чуть не стал тунеядцем? И почему народная молва отправила Михаила Ножкина в места не столь отдаленные?
Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".
Программа: Тайны нашей эстрады