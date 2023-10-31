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31 октября, 10:35

Культура

"Тайны нашей эстрады": счастливая звезда Михаила Ножкина

"Тайны нашей эстрады": счастливая звезда Михаила Ножкина

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Сатирические куплеты сделали Михаила Ножкина звездой эстрады и привели к увольнению. Чужая песня, исполненная в кинофильме, превратила в человека с криминальным прошлым. Западная пресса внесла его в списки диссидентов, но ничто не смогло изменить отношения Михаила Ножкина к Родине.

Чем он не угодил партийным чиновникам? Как артист чуть не стал тунеядцем? И почему народная молва отправила Михаила Ножкина в места не столь отдаленные?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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