"Тайны нашей эстрады": счастливая звезда Михаила Ножкина

Сатирические куплеты сделали Михаила Ножкина звездой эстрады и привели к увольнению. Чужая песня, исполненная в кинофильме, превратила в человека с криминальным прошлым. Западная пресса внесла его в списки диссидентов, но ничто не смогло изменить отношения Михаила Ножкина к Родине.

Чем он не угодил партийным чиновникам? Как артист чуть не стал тунеядцем? И почему народная молва отправила Михаила Ножкина в места не столь отдаленные?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".