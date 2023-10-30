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30 октября, 10:45

Культура

"Тайны нашей эстрады": "Великолепная пятерка и вратарь". Музыка спортивных побед

"Тайны нашей эстрады": "Великолепная пятерка и вратарь". Музыка спортивных побед

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В Советском Союзе уважали физкультуру и спорт, а советские атлеты приучили болельщиков к победам. О героях спорта слагали песни, но шлягеры на все времена удавалось создать только самым преданным спорту музыкантам и поэтам.

Почему главный хоккейный шлягер достался Эдуарду Хилю? Кто уговорил Муслима Магомаева спеть гимн олимпийцев? И как тренер Анатолий Тарасов бросил вызов звездам советской эстрады?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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