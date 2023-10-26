"Тайны нашей эстрады": ВИА "Коробейники". Свет невидимой звезды

Их голоса были знакомы в СССР каждому, ведь они звучали в самых популярных фильмах, мультфильмах и радиоспектаклях. Но сами музыканты так и остались невидимками – ни записей концертов, ни клипов не сохранилось. Увы, но несколько ошибок, часть из которых поначалу казались победами, стоили музыкантам слишком дорого.

Почему создатель "Коробейников" не стремился к всенародной славе? Как звезда эстрады Галина Ненашева пыталась помочь ансамблю? И чем закончилось прослушивание молодого музыканта Левшина в главную рок-группу страны?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".