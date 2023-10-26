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26 октября, 09:50

Культура

"Тайны нашей эстрады": ВИА "Коробейники". Свет невидимой звезды

"Тайны нашей эстрады": ВИА "Коробейники". Свет невидимой звезды

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Их голоса были знакомы в СССР каждому, ведь они звучали в самых популярных фильмах, мультфильмах и радиоспектаклях. Но сами музыканты так и остались невидимками – ни записей концертов, ни клипов не сохранилось. Увы, но несколько ошибок, часть из которых поначалу казались победами, стоили музыкантам слишком дорого.

Почему создатель "Коробейников" не стремился к всенародной славе? Как звезда эстрады Галина Ненашева пыталась помочь ансамблю? И чем закончилось прослушивание молодого музыканта Левшина в главную рок-группу страны?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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