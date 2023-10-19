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19 октября, 10:15

Культура

"Тайны нашей эстрады": невидимые авторы советских шлягеров

"Тайны нашей эстрады": невидимые авторы советских шлягеров

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Эти песни любила и пела вся страна, но все лавры доставались композиторам и исполнителям, а имена авторов никто и не вспоминал. А ведь именно они, виртуозы аранжировки, вывели на эстраду многие самые громкие советские шлягеры.

Почему страна не знала своих героев? Как в отечественной поп-музыке появилась запрещенная профессия? И кем были тайные хитмейкеры советской эстрады?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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Программа: Тайны нашей эстрады
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