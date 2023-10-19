"Тайны нашей эстрады": невидимые авторы советских шлягеров

Эти песни любила и пела вся страна, но все лавры доставались композиторам и исполнителям, а имена авторов никто и не вспоминал. А ведь именно они, виртуозы аранжировки, вывели на эстраду многие самые громкие советские шлягеры.

Почему страна не знала своих героев? Как в отечественной поп-музыке появилась запрещенная профессия? И кем были тайные хитмейкеры советской эстрады?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".