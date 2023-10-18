"Тайны нашей эстрады": "А я еду за туманом...". Погоня за счастьем Владимира Макарова

Этого артиста на данный момент вспомнят только знатоки советской эстрады – пик его популярности пришелся на конец 60-х. Тогда песни Владимира Макарова распевали все. Его обожали зрители, однако мало кто знал о темных пятнах его биографии. Одна поездка на гастроли стоила ему карьеры.

Почему Владимиру Макарову запретили выступать? Какие проблемы были у певца с КГБ? И из-за чего артист так быстро ушел со сцены? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".