Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 10:10

Культура

"Тайны нашей эстрады": "А я еду за туманом...". Погоня за счастьем Владимира Макарова

"Тайны нашей эстрады": "А я еду за туманом...". Погоня за счастьем Владимира Макарова

Фильм "По щучьему велению" вышел на экраны кинотеатров в РФ

Новый сериал "Однажды в Абхазии" вышел в российских онлайн-кинотеатрах

В "Крокусе" прошел концерт в память о Шатунове

Новости часа: на ВДНХ завершился сезон проката летнего транспорта

Москвичам рассказали о трибьют-концерте в честь Юрия Шатунова

"Сити": фильм "Подвал господина Гринберга" выйдет в российский прокат 19 октября

"Сити": премьера фильма "Подвал господина Гринберга" состоится в РФ 19 октября

Спектакль "Тетка Чарлея" покажут в театре на Трубной

"Тайны нашей эстрады": как дружба помогла Павлу Аедоницкому спасти песню

Этого артиста на данный момент вспомнят только знатоки советской эстрады – пик его популярности пришелся на конец 60-х. Тогда песни Владимира Макарова распевали все. Его обожали зрители, однако мало кто знал о темных пятнах его биографии. Одна поездка на гастроли стоила ему карьеры.

Почему Владимиру Макарову запретили выступать? Какие проблемы были у певца с КГБ? И из-за чего артист так быстро ушел со сцены? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

Читайте также
Программа: Тайны нашей эстрады
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика