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17 октября, 10:15

Культура

"Тайны нашей эстрады": как дружба помогла Павлу Аедоницкому спасти песню

"Тайны нашей эстрады": как дружба помогла Павлу Аедоницкому спасти песню

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Павел Аедоницкий получил диплом врача, но музыка победила. Он мог всю жизнь проработать в театре, но одна случайная встреча изменила всю его жизнь.

Почему Аедоницкому пришлось спасать людей? Как Никита Хрущев помог заведующему музыкальной частью Горьковского драматического театра стать популярным композитором-песенником? И кто спас песню "Ах, река родная"?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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