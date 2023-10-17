"Тайны нашей эстрады": как дружба помогла Павлу Аедоницкому спасти песню

Павел Аедоницкий получил диплом врача, но музыка победила. Он мог всю жизнь проработать в театре, но одна случайная встреча изменила всю его жизнь.

Почему Аедоницкому пришлось спасать людей? Как Никита Хрущев помог заведующему музыкальной частью Горьковского драматического театра стать популярным композитором-песенником? И кто спас песню "Ах, река родная"?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".