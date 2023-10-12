12 октября, 11:10Культура
"Тайны нашей эстрады": проклятый шлягер Полада Бюльбюль оглы
Полада Бюльбюль оглы считали баловнем судьбы, но как смириться с более счастливым соперником? Его обожали миллионы, но он всегда хотел большего.
Вот только достаточно ли одного-единственного шлягера, чтобы стать легендой? Как Полад Мамедов превратился в "сына соловья"? Кто заставил молодого композитора запеть? И почему самая популярная песня Полада обернулась его проклятием.
Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".
Программа: Тайны нашей эстрады