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12 октября, 11:10

Культура

"Тайны нашей эстрады": проклятый шлягер Полада Бюльбюль оглы

"Тайны нашей эстрады": проклятый шлягер Полада Бюльбюль оглы

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Полада Бюльбюль оглы считали баловнем судьбы, но как смириться с более счастливым соперником? Его обожали миллионы, но он всегда хотел большего.

Вот только достаточно ли одного-единственного шлягера, чтобы стать легендой? Как Полад Мамедов превратился в "сына соловья"? Кто заставил молодого композитора запеть? И почему самая популярная песня Полада обернулась его проклятием.

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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