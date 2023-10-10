"Тайны нашей эстрады": "Не все вода, не все вода..."

Он хотел быть актером, а ему говорили, что он не создан для театра… Он стал артистом эстрады и покорил весь СССР. Но за свой успех Бен Бенцианов заплатил годами опалы.

Как "четвертая стена" поссорила Бориса Бабочкина и Бенциона Баранчика? В чем Бен Бенцианов оказался непохожим на других сатириков-куплетистов? И почему артисту запретили выступать? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".