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10 октября, 11:25

Культура

"Тайны нашей эстрады": "Не все вода, не все вода..."

"Тайны нашей эстрады": "Не все вода, не все вода..."

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Он хотел быть актером, а ему говорили, что он не создан для театра… Он стал артистом эстрады и покорил весь СССР. Но за свой успех Бен Бенцианов заплатил годами опалы.

Как "четвертая стена" поссорила Бориса Бабочкина и Бенциона Баранчика? В чем Бен Бенцианов оказался непохожим на других сатириков-куплетистов? И почему артисту запретили выступать? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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