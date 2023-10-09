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09 октября, 11:15

Культура

"Тайны нашей эстрады": вопреки всему. Олег Анофриев на эстраде

"Тайны нашей эстрады": вопреки всему. Олег Анофриев на эстраде

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Начав карьеру как драматический актер, Олег Анофриев быстро оказался на эстраде и не только как вокалист, но и как композитор. Его песни брали на радио, сам он выступал в известных эстрадных передачах. Голосом Анофриева пели самые известные мультперсонажи.

Музыка и эстрада стали главным делом его жизни, но в юности Анофриева отказались взять в музыкальную школу. Из-за трагедии, произошедшей с ним в детстве, он вообще рисковал остаться инвалидом.

Ко научил Анофриева играть на фортепиано? И почему самую известную песню Олега Даля исполняет Олег Анофриев? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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