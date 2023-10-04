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04 октября, 09:30

Культура

"Тайны нашей эстрады": "Скинь туфли узкие – и босиком!"

"Тайны нашей эстрады": "Скинь туфли узкие – и босиком!"

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Они предлагали зрителям увидеть небывалое для советской эстрады шоу – сразу две звезды, поющие один шлягер. Про них слагали истории покруче любой мыльной оперы, но никто и не подозревал, что этих исполнителей связывает одна единственная песня.

Как невинная идея спеть на два голоса стала ударом по моральному кодексу строителя коммунизма? Почему отечественная эстрада едва не лишилась одного из самых ярких вокальных тандемов? И что могло помешать двум эстрадным звездам спеть дуэтом? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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Программа: Тайны нашей эстрады
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