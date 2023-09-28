"Тайны нашей эстрады": "Сильнее страсти, больше чем любовь". Тайны шлягеров прошлых лет

Эти композиции помнят и сегодня, не смотря на годы, которые прошли со времени их создания. Легкие фокстроты и танго 30-х годов искрятся романтикой. Но кто бы мог подумать, какими интригами и тайнами окутаны любимые шлягеры прошлых лет.

Как в Советском Союзе нарушали авторские права? Кто на самом деле был автором одного из главных шлягеров 30-х годов? И почему песня о любви и верной дружбе стала поводом для вражды?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".