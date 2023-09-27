"Тайны нашей эстрады": "Светлого мая привет..."

Первая леди эстрады – так называли певицу Нину Дорду за чистый голос, порядочность и неповторимую улыбку. Начав карьеру еще в конце 1940-х, артистка выходила на сцену более 60 лет, и за это время исполнила не одну сотню песен. Но одна из них принесла певице не только славу, но и тяжелые переживания.

С кем Нина Дорда не поделила песню "Ландыши"? Как композитор Оскар Фельцман решил обвести всех вокруг пальца? И почему невинная песня про весенние цветы оказалась под запретом? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".