Центр Москвы перекроют 29 сентября

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27 сентября, 10:30

Культура

"Тайны нашей эстрады": "Светлого мая привет..."

"Тайны нашей эстрады": "Светлого мая привет..."

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Первая леди эстрады – так называли певицу Нину Дорду за чистый голос, порядочность и неповторимую улыбку. Начав карьеру еще в конце 1940-х, артистка выходила на сцену более 60 лет, и за это время исполнила не одну сотню песен. Но одна из них принесла певице не только славу, но и тяжелые переживания.

С кем Нина Дорда не поделила песню "Ландыши"? Как композитор Оскар Фельцман решил обвести всех вокруг пальца? И почему невинная песня про весенние цветы оказалась под запретом? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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