26 сентября, 10:20Культура
"Тайны нашей эстрады": "Не задушишь, не убьешь". Юрий Силантьев
Юрий Силантьев мечтал связать свою жизнь с классической музыкой, но посвятил ее эстрадной песне. Он обладал добродушным видом, однако это не мешало ему держать в ежовых рукавицах самых известных певцов и композиторов. Однажды вся советская эстрада вдруг запела по мановению руки одного человека – Юрия Силантьева.
Как виртуозный скрипач превратился в тирана и деспота? Чем отплатили ему подчиненные? И что помогло Юрию Силантьеву стать главным дирижером советской эстрады?
Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".
Программа: Тайны нашей эстрады