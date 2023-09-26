"Тайны нашей эстрады": "Не задушишь, не убьешь". Юрий Силантьев

Юрий Силантьев мечтал связать свою жизнь с классической музыкой, но посвятил ее эстрадной песне. Он обладал добродушным видом, однако это не мешало ему держать в ежовых рукавицах самых известных певцов и композиторов. Однажды вся советская эстрада вдруг запела по мановению руки одного человека – Юрия Силантьева.

Как виртуозный скрипач превратился в тирана и деспота? Чем отплатили ему подчиненные? И что помогло Юрию Силантьеву стать главным дирижером советской эстрады?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".