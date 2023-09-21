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21 сентября, 10:40

Культура

"Тайны нашей эстрады": о чем болело сердце Александра Броневицкого

"Тайны нашей эстрады": о чем болело сердце Александра Броневицкого

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Ансамбль "Дружба" знали не только в СССР, но и за рубежом. Его выступления были настолько оригинальны, что казалось – на сцене звезды зарубежной эстрады. Но именно этот успех едва не стоил жизни создателю коллектива Александру Броневицкому.

Чем Эдита Пьеха вывела из себя Броневицкого при первой встрече? Почему "Дружбу" называли театром песни? И что помешало Броневицкому сохранить ансамбль?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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Программа: Тайны нашей эстрады
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