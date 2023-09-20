20 сентября, 11:10Культура
"Тайны нашей эстрады": "Светит незнакомая звезда...". Русские песни иностранки Анны Герман
Ее завораживающий голос безошибочно узнавал каждый житель Советского Союза – на каком бы языке ни звучала песня. Она была польской певицей, но в основном выступала в СССР. И это всегда вызывало вопросы.
Чем запомнилось Анне Герман ее советское детство? Почему талантливой певице было неуютно на польской эстраде? И в какой момент иностранная артистка стала своей для советских зрителей? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".
Программа: Тайны нашей эстрады