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20 сентября, 11:10

Культура

"Тайны нашей эстрады": "Светит незнакомая звезда...". Русские песни иностранки Анны Герман

"Тайны нашей эстрады": "Светит незнакомая звезда...". Русские песни иностранки Анны Герман

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Ее завораживающий голос безошибочно узнавал каждый житель Советского Союза – на каком бы языке ни звучала песня. Она была польской певицей, но в основном выступала в СССР. И это всегда вызывало вопросы.

Чем запомнилось Анне Герман ее советское детство? Почему талантливой певице было неуютно на польской эстраде? И в какой момент иностранная артистка стала своей для советских зрителей? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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Программа: Тайны нашей эстрады
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