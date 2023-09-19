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19 сентября, 10:45

Культура

"Тайны нашей эстрады": вторая жизнь шлягеров Оскара Фельцмана

"Тайны нашей эстрады": вторая жизнь шлягеров Оскара Фельцмана

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Его песни становились хитами в 60-е, их не забывали в 70-е, на них писали пародии в 80-е. Но судьба одной композиции Оскара Фельцмана оказалась удивительной.

Что общего у поэтической пулеметной очереди и девичьих слез? Как сложная аранжировка провалила песню Фельцмана? И чего не хватало истории про плачущую девушку, чтобы стать шлягером? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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