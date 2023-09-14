"Тайны нашей эстрады": народные герои авторской песни

Советских бардов немногие знали в лицо, зато их песни пели во всех уголках страны и даже считали народными. Так продолжалось до тех самых пор, пока авторы-исполнители не вышли из подполья.

Какими путями песни бардов уходили "в народ"? За что члены Союза композиторов недолюбливали самодеятельных авторов? И кого называли легендами авторской песни? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".