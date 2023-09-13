"Тайны нашей эстрады": "Шмаляем джаз!". Последняя авантюра Эдди Рознера

Эдди Рознера называли "белым Луи Армстронгом" и прочили мировую славу. Но царем он стал в Советском Союзе. Даже свою судьбу легендарный трубач превратил в грандиозную джазовую импровизацию. Но никто не знает, где в ней правда, а где вымысел.

Как Эдди Рознер обвел вокруг пальца гестапо? Чем "золотая труба Европы" покорил всесильного Сталина? И к чему привела самая отчаянная авантюра великого комбинатора советской эстрады?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".