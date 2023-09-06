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06 сентября, 11:10

Культура

"Тайны нашей эстрады": пропуск на эстраду Николая Караченцова

"Тайны нашей эстрады": пропуск на эстраду Николая Караченцова

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Этот актер не считал себя звездой эстрады. Мало того, долгое время он вообще считал, что петь не умеет, хотя его голос уже звучал в спектаклях театра "Ленком". Композитор Гладков буквально заставил Николая Караченцова спеть в картине "Собака на сене" и, по сути, подарил актеру вторую профессию.

Как Максим Дунаевский помог Караченцову стать эстрадным певцом? Из-за чего Николай Петрович отказывался петь песню, ставшую хитом? И почему поэту Леониду Дербеневу пришлось переписать свой "Кленовый лист"?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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