10:00Культура
"Тайны нашей эстрады": как артисты эстрады получали звания
Звание народного артиста Советского Союза было высшей наградой для певца. Казалось, что это – символ народной любви к исполнителю и его песням. Но на деле звания присуждала власть, и руководствовалась при этом только ей понятными принципами.
Кому из артистов сложнее всего было получить звание? Как награду превратилась в способ воздействия на исполнителя? И на что шли артисты, чтобы получить заветный титул?
Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".
Программа: Тайны нашей эстрады