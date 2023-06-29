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"Тайны нашей эстрады": как артисты эстрады получали звания

"Тайны нашей эстрады": как артисты эстрады получали звания

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Звание народного артиста Советского Союза было высшей наградой для певца. Казалось, что это – символ народной любви к исполнителю и его песням. Но на деле звания присуждала власть, и руководствовалась при этом только ей понятными принципами.

Кому из артистов сложнее всего было получить звание? Как награду превратилась в способ воздействия на исполнителя? И на что шли артисты, чтобы получить заветный титул?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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