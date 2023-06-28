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Культура

"Тайны нашей эстрады": борьба с "цыганщиной" на советской эстраде

"Тайны нашей эстрады": борьба с "цыганщиной" на советской эстраде

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Русские городские романсы пользовались невероятной популярностью еще со времен Пушкина, а потом и в стране победившего социализма. Но борьба с "цыганщиной" в СССР надолго вычеркнула их из народной памяти.

Почему городской романс стал врагом советской власти? Как авторы и исполнители запрещенной музыки пережили объявленную против них войну? И когда забытые мелодии вернулись на советскую эстраду?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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Программа: Тайны нашей эстрады
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