"Тайны нашей эстрады": борьба с "цыганщиной" на советской эстраде

Русские городские романсы пользовались невероятной популярностью еще со времен Пушкина, а потом и в стране победившего социализма. Но борьба с "цыганщиной" в СССР надолго вычеркнула их из народной памяти.

Почему городской романс стал врагом советской власти? Как авторы и исполнители запрещенной музыки пережили объявленную против них войну? И когда забытые мелодии вернулись на советскую эстраду?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".