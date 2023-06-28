09:30Культура
"Тайны нашей эстрады": борьба с "цыганщиной" на советской эстраде
Русские городские романсы пользовались невероятной популярностью еще со времен Пушкина, а потом и в стране победившего социализма. Но борьба с "цыганщиной" в СССР надолго вычеркнула их из народной памяти.
Почему городской романс стал врагом советской власти? Как авторы и исполнители запрещенной музыки пережили объявленную против них войну? И когда забытые мелодии вернулись на советскую эстраду?
Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".
Программа: Тайны нашей эстрады