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Культура

"Тайны нашей эстрады": Лидия Клемент и Анатолий Королев. Смерть на взлете

"Тайны нашей эстрады": Лидия Клемент и Анатолий Королев. Смерть на взлете

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Ленинградские звезды эстрады Лидия Клемент и Анатолий Королев были молоды и прекрасны. В короткий срок они стали популярными, известными всей стране. Но ни красота, ни талант не помогли им прожить долгую жизнь.

Почему Анатолий Королев был вынужден покинуть сцену? Какую тайну скрывала от зрителей Лидия Клемент? И можно ли было спасти певицу? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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Программа: Тайны нашей эстрады
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