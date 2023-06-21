"Тайны нашей эстрады": "В детстве боялся я Бабу-ягу". "Страшный и ужасный" Бари Алибасов

Про этого деятеля советской эстрады можно сказать одно – он точно никогда ничего не боялся. Не боялся выступать с западными песнями, не боялся писать на афише слово "рок-группа", не боялся выступить с критикой существующего КЗОТа. Бари Алибасов был новатором на советской эстраде: он создал шоу, в котором соединял свет, музыку, кино и танец.

Почему на шоу Алибасова перестали ходить зрители? Как группа "На-на" взлетела на эстрадный Олимп? И какие штрафы придумал Алибасов для своих артистов? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".