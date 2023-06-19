"Тайны нашей эстрады": неунывающий композитор Владимир Шаинский

На советской эстраде ему не было равных. Он заражал позитивом и жизнелюбием каждого, кто оказывался рядом. А ведь когда-то Владимир Шаинский и сам нуждался в поддержке, но желающих помочь таланту не находилось десятилетиями.

С какой случайности начался его путь к эстраде? Почему Шаинского не пускали на порог студии звукозаписи "Мелодия"? И почему на взлете карьеры композитор бросил налаженную жизнь в Москве и уехал в Баку? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".