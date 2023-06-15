"Тайны нашей эстрады": какие шлягеры советской эстрады вышли из "Яра"

Нет человека, рожденного в СССР, который бы не знал эти песни. Их пели дома за дружеским столом и на эстраде. Они звучали в теле- и радиопрограммах. Их считают "народными". Но на самом деле автор у них есть.

Почему создателя песни "Окрасился месяц багрянцем" предпочли забыть? Кто сочинил самые знаменитые цыганские романсы? И как простая девушка Маруся прославилась на всю Россию? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".