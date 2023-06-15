Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:40

Культура

"Тайны нашей эстрады": какие шлягеры советской эстрады вышли из "Яра"

"Тайны нашей эстрады": какие шлягеры советской эстрады вышли из "Яра"

"Тайны кино": Владислав Стржельчик

Китайский боевик "Король неба" вышел в российский прокат

Элтон Джон заработает более 1 млрд долларов в прощальном туре

Концерты певицы Бейонсе спровоцировали инфляцию в Швеции

"Актуальный репортаж": Музей транспорта Москвы откроется в гараже Мельникова

"Звезды советского экрана": Алексей Смирнов

"Тайны кино": Сергей Бондарчук, Георгий Данелия, Никита Михалков

"Тайны нашей эстрады": как Владимир Мигуля пережил самый тяжелый удар в своей жизни

Собянин: Москва возродит знаменитую киностудию имени Максима Горького

Нет человека, рожденного в СССР, который бы не знал эти песни. Их пели дома за дружеским столом и на эстраде. Они звучали в теле- и радиопрограммах. Их считают "народными". Но на самом деле автор у них есть.

Почему создателя песни "Окрасился месяц багрянцем" предпочли забыть? Кто сочинил самые знаменитые цыганские романсы? И как простая девушка Маруся прославилась на всю Россию? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

Читайте также
Программа: Тайны нашей эстрады
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика