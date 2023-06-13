"Тайны нашей эстрады": "Вологда". Три жизни популярной песни

Над этой песней словно висел злой рок. Трижды, как в сказке, разные исполнители пытались оживить ее на советской эстраде. Менялись сцены, декорации и герои, но несчастливая "Вологда", казалось, была обречена на забвение.

Кому обязана своим рождением история о резном палисаде? Чем не полюбилась слушателям первая "Вологда"? И как песня вырвалась в золотые хиты советской эстрады? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".