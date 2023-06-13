Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:15

Культура

"Тайны нашей эстрады": "Вологда". Три жизни популярной песни

"Тайны нашей эстрады": "Вологда". Три жизни популярной песни

В российский прокат выйдет фильм "Кто пригласил Чарли?"

"В главной роли": Анна Шатилова

"Раскрывая тайны звезд": к 85-летию Татьяны Лавровой

"Раскрывая тайны звезд": кто в доме хозяин

"Книга на ночь": "Леночка" А.И. Куприн

"Откройте, Давид": Ольга Прокофьева

"Сити": в российский прокат вышел фильм "Снегирь"

Новости часа: в Петербурге открылся фестиваль "Добровидение"

"Сити": биеннале уличного искусства "Артмоссфера" открылась на Винзаводе

Над этой песней словно висел злой рок. Трижды, как в сказке, разные исполнители пытались оживить ее на советской эстраде. Менялись сцены, декорации и герои, но несчастливая "Вологда", казалось, была обречена на забвение.

Кому обязана своим рождением история о резном палисаде? Чем не полюбилась слушателям первая "Вологда"? И как песня вырвалась в золотые хиты советской эстрады? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

Читайте также
Программа: Тайны нашей эстрады
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика