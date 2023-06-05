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Культура

"Тайны нашей эстрады": "Встань, Маруська, в стороне". Взлеты и падения "Ариэля"

"Тайны нашей эстрады": "Встань, Маруська, в стороне". Взлеты и падения "Ариэля"

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Их первые выступления в родном городе Челябинске сопровождали скандалы. Первые победы на эстрадных фестивалях едва не закончились профессиональной катастрофой. Но музыкантов ансамбля "Ариэль" спасла русская народная песня.

Почему уральский ВИА не прошел аттестацию Министерства культуры? Как в его репертуар попала песня "Ой, мороз, мороз"? И чем пришлось пожертвовать музыкантам, чтобы попасть на престижный фестиваль? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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