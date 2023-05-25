"Тайны нашей эстрады": "Снова туда, где море огней". Опера на эстраде

У советских звезд оперной сцены было все: и обожание зрителей, и любовь властей, и звания, и материальные блага. Но, несмотря на все это, оперные певцы один за другим уходили с театральных подмостков на эстраду.

Кто из мастеров классической сцены сумел затмить эстрадных знаменитостей? Как фанаты оперных звезд "болели" за своих кумиров? И почему опера на эстраде стала объектом пародий?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".