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Культура

"Тайны нашей эстрады": "Эту песню не задушишь, не убьешь!". Как песни на заказ стали хитам

"Тайны нашей эстрады": "Эту песню не задушишь, не убьешь!". Как песни на заказ стали хитам

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Эти песни знали и пели не только в Советском Союзе. Некоторые стали так популярны, что казалось – они народные. Но мало того, что у каждой был автор, так еще и написаны они были на заказ.

Как Лев Ошанин обманул ожидания заказчиков? Кто помог Анатолию Новикову выиграть всемирный конкурс на лучшую песню для молодежи? И за что филологи благодарили создателей "Гимна демократической молодежи"?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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