"Тайны нашей эстрады": "Летать – так летать...". Александр Розенбаум

Александр Розенбаум говорит, что родился в халате. О карьере музыканта не думал – пошел по стопам родителей, став врачом и пять лет отработал на скорой помощи. Но все-таки тяга к творчеству оказалась сильнее, и в СССР появилась новая звезда – Александр Розенбаум.

Почему он долго не мог оставить первую профессию? Зачем ему пришлось выдумывать псевдоним? И как Иосиф Кобзон проиграл певцу 10 тысяч долларов? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".