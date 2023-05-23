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Культура

"Тайны нашей эстрады": "Летать – так летать...". Александр Розенбаум

"Тайны нашей эстрады": "Летать – так летать...". Александр Розенбаум

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Александр Розенбаум говорит, что родился в халате. О карьере музыканта не думал – пошел по стопам родителей, став врачом и пять лет отработал на скорой помощи. Но все-таки тяга к творчеству оказалась сильнее, и в СССР появилась новая звезда – Александр Розенбаум.

Почему он долго не мог оставить первую профессию? Зачем ему пришлось выдумывать псевдоним? И как Иосиф Кобзон проиграл певцу 10 тысяч долларов? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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