Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:30

Культура

"Тайны нашей эстрады": нелегкий выбор Алексея Экимяна

"Тайны нашей эстрады": нелегкий выбор Алексея Экимяна

"Тайны кино": "Вооружен и очень опасен"

Собянин рассказал об исторических фотографиях столичных музеев

Мультфильм "Трио в перьях 2" вышел в российский прокат

Джонни Депп удостоился семиминутных оваций на Каннском фестивале

Собянин рассказал об акции "Ночь в музее" в 2023 году

Московский Театр Луны покажет мюзикл "Маяковский"

Первая в России инсталляция с голографической скульптурой открылась в Москве

"Сити": в российский прокат выйдет фильм "Хитровка. Знак четырех"

"Новая Опера" организовала мастер-класс для старшеклассников

Сослуживцы называли его легендой сыска, а бандиты боялись как огня. Но каждый вечер, вернувшись со службы домой, начальник уголовного розыска Алексей Экимян садился за пианино и сочинял мелодии, которые распевала вся страна.

С чего начался жизненный путь композитора и генерала? Кто и зачем распускал о нем злые слухи в эстрадной среде? И как навыки милицейской работы помогали создавать яркие шлягеры?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

Читайте также
Программа: Тайны нашей эстрады
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика