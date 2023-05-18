"Тайны нашей эстрады": нелегкий выбор Алексея Экимяна

Сослуживцы называли его легендой сыска, а бандиты боялись как огня. Но каждый вечер, вернувшись со службы домой, начальник уголовного розыска Алексей Экимян садился за пианино и сочинял мелодии, которые распевала вся страна.

С чего начался жизненный путь композитора и генерала? Кто и зачем распускал о нем злые слухи в эстрадной среде? И как навыки милицейской работы помогали создавать яркие шлягеры?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".