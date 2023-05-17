"Тайны нашей эстрады": почему в СССР запрещали песни с трагическим сюжетом

Трагические песни в СССР любили и слушать, и петь, ведь в них все было как в жизни. Их сюжет завораживал и ни в коей мере не подрывал государственных устоев. Но историю о героической гибели маленького трубача власти посчитали крамольной.

Кто заставил плакать барда Сергея Никитина? Как убийство персидской княжны помогло русскому кинематографу? И чем привлекла слушателей песня о кочегаре, погибшем от опресненной воды? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".