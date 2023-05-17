Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:05

Культура

"Тайны нашей эстрады": почему в СССР запрещали песни с трагическим сюжетом

"Тайны нашей эстрады": почему в СССР запрещали песни с трагическим сюжетом

"Тайны кино": "Цыган", "Любовь земная", "Любить по-русски"

Новости часа: Собянин рассказал об экспонатах музея славянской письменности "Слово"

Фильм "Хитровка. Знак четырех" Шахназарова выйдет в российский прокат

Болдуин сообщил о завершении съемок в вестерне "Ржавчина"

Премьера сериала "Плейлист волонтера" состоится 18 мая

Фильм "Хитровка. Знак четырех" покажут в столице 18 мая

Премьера фильма Шахназарова "Хитровка. Знак четырех" состоится в кинотеатре "Октябрь"

Премьера нового фильма Шахназарова состоится в кинотеатре "Октябрь"

Отреставрированный самолет ПО-2 покажут на фестивале "Небо: теория и практика" в Балашихе

Трагические песни в СССР любили и слушать, и петь, ведь в них все было как в жизни. Их сюжет завораживал и ни в коей мере не подрывал государственных устоев. Но историю о героической гибели маленького трубача власти посчитали крамольной.

Кто заставил плакать барда Сергея Никитина? Как убийство персидской княжны помогло русскому кинематографу? И чем привлекла слушателей песня о кочегаре, погибшем от опресненной воды? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

Читайте также
Программа: Тайны нашей эстрады
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика